Jahrzehntelang hat Helga Hatzenbichler in der Faschingszeit in der Wolfsberger Innenstadt Hunderte Kostüme zum Verleih angeboten – abgesehen von den letzten drei Jahren, in denen Corona keine Umzüge zuließ. "Meine Mutter hat damals mit dem Kostümverleih angefangen und ich habe das nun bestimmt auch über 40 Jahre gemacht und immer wieder Kostüme zugekauft. Doch jetzt ist Schluss, altersbedingt höre ich mit dem Verleih auf und verkaufe alle Faschingskostüme", erzählt Helga Hatzenbichler, die sich dafür einen Raum in der Johann-Offner-Straße 12 (neben dem Café Lebensg’fühl) angemietet hat. Dort hängen rund 300 Kostüme für Männer und Frauen – aber nicht für Kinder. Denn: "Vor Jahren gab es einen Vandalenakt im Geschäft von meinem Kostümverleih. Damals sind 200 Kinderkostüme abgebrannt, die Erwachsenenkostüme konnte ich noch rechtzeitig retten, weil ein aufmerksamer Nachbar den Brand gesehen und Alarm geschlagen hat", erinnert sie sich zurück.

Kostüme ab 10 Euro

Erwachsenenkostüme verkauft sie um 10 bis 15 Euro, wenn auch Perücke und Hut enthalten sind, kosten sie rund 20 Euro. "Ich habe auch viele Kostüme für Gruppen, wie Tiere oder Drakulas", sagt die rüstige Pensionistin, die den Kostümverleih immer gern betrieben hat: "Es war immer lustig, allerdings nicht erfolgreich. Immerhin sind viele Kostüme nie retour gekommen und viele waren kaputt. Jetzt habe ich aus Altersgründen entschieden, alle Kostüme zu verkaufen", sagt Hatzenbichler, die früher einmal 600 Kostüme besessen hat. Als was sie selbst im Fasching gehen wird? "Diesmal vielleicht als Schwein. Ansonsten verkleide ich mich gerne als Hexe oder Teufel", lacht sie.

Neben dem Café Lebensg'fühl in der Johann-Offner-Straße in Wolfsberg hat Helga Hatzenbichler Räumlichkeiten angemietet, um ihre Kostüme abzuverkaufen © Bettina Friedl

Talauf, talab finden heuer wieder Faschingsumzüge statt. Einen Überblick über die Veranstaltungen finden Sie hier.