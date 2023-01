Sobald es die Witterung zulässt, wird Spar im Frühjahr mit dem Bau eines "Eurospar"-Marktes in St. Andrä beginnen. Alleine für den Standort hat Spar tief in die Tasche gegriffen: Um 2,64 Millionen Euro wurde im Vorjahr das Traditionsgasthaus "Tavernwirt", das 2021 schloss, samt der knapp 6000 Quadratmeter großen Liegenschaft an der Ortseinfahrt von St. Andrä gekauft.