Der neue Pächter der Cafeteria im Wolfsberger Spital ist im Lavanttal kein Unbekannter. "Wir sind seit über zehn Jahren auf der Koralpe präsent. Das Restaurant Hütte am Berg haben wir vor fünf Jahren übernommen und das Hotel Koralpe führen wir seit zwei Jahren", erzählt Attila Takács (43) aus Ungarn.

Das 128 Quadratmeter große Café samt Kiosk im Landeskrankenhaus gilt als Treffpunkt für Patienten, Besucher und Mitarbeiter. Angeboten wird eine große Auswahl an Mehlspeisen und Snacks. "Das Gebäck und die Süßspeisen beziehen wir von der Bäckerei Vero. Zudem bieten wir verschiedene Snacks sowie warme Küche an. Es wird sowohl traditionelle als auch internationale Kost angeboten", sagt Takács. Speisen werden in Zukunft auch nach Bestellung als "Take-away" angeboten.

Derzeit sind fünf Mitarbeiter unter der Leitung von Henriette Nepustil in der Cafeteria beschäftigt. Das Lokal verfügt über 56 Sitzplätze und auf der Terrasse können weitere 32 Sitzplätze untergebracht werden.

Jahrelang hatte Familie Steinbauer die Cafeteria gepachtet, die sich im Erdgeschoss des LKH befindet. Anfang 2020 gingen die Pächter in Pension, mitten in der Coronapandemie hat die Tespo GmbH den Betrieb übernommen und diesen bis Juli 2022 weitergeführt.