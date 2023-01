Am vierten Tag der "perfekten Dinner"-Woche in Graz bereitete Lisa-Marie Schaden ein "tierisch gutes" Menü zu. Die studierte Mikrobiologin überraschte ihre Gäste in der VOX-Kochshow mit krabbelnden und hüpfenden Zutaten, die sie selbst in ihrer Insektenwelt "Larve me" in Lavamünd züchtet. Die Unternehmerin lebt in Kärnten und im Bezirk Ries. Ihr Motto des Abends lautete "Finde deinen Mut."

"Jetzt beginnt das große Krabbeln", sagte Niclas, der während des Drehs im Freien regelrecht von Insekten vernascht wurde. Bella war weniger entzückt: "Ich möchte nicht so gerne Insekten essen. Aber Lisa zuliebe werde ich schon etwas probieren." Verena und Christoph wirkten zwar auch ein wenig skeptisch, aber offen für das Kochexperiment.

Auf dem Tisch begrüßte die Gäste ein wandelndes Blatt - eine Unterfamilie der Gespenstschrecken. Danach folgte die erste Mutprobe - die Verkostung von Mehlwürmern als Beilage in der Maronisuppe. Für die weniger Mutigeren gab es Speckcroutons.

"Ein optisches Problem"

Als Hauptgang folgte ein Biohendl im Speckmantel mit Polenta und auf Wunsch mit einer Salzheuschrecke. Bei der Zubereitung der Heuschrecken schaute noch jeder gerne zu. Verkosten wollte sie aber doch nicht jeder. Für die Damen in der Runde war die Optik ein großes Problem.

Zum Dessert wurde ein Schokobecher mit Buffalowürmern serviert. Danach folgte die Punktevergabe. 30 erhielt die Insektenmama insgesamt und landete somit vorerst auf Platz zwei, ex aequo mit Christoph. Am Freitag, dem Finaltag, wird mit allen noch gemeinsam gefeiert. "Ich feiere meine Geburtstag", verriet Schaden.