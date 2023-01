Mit März wird Mathias Maritschnig vulgo Raß aus St. Georgen seinen neuen Job als Außenstellenleiter der Landwirtschaftskammer in Wolfsberg antreten. Er wird in die Fußstapfen von Johann Jantschgi treten, der nach 43 Jahren als Leiter in Pension gehen wird. "Ich freue mich schon sehr auf meine neue Aufgabe", sagt der 30-Jährige, der momentan noch bei der Landwirtschaftskammer in Klagenfurt – im Referat Agrar und Marktwirtschaft – beschäftigt ist.