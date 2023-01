Die Arbeitstage von Johann Jantschgi sind gezählt. Mit 1. März wird der Leiter der Landwirtschaftskammer-Außenstelle Wolfsberg in Pension gehen – nach 44 Jahren in der Kammer, davon 43 als Leiter der Außenstelle. "Eigentlich hätte ich Ende 2022 in Pension gehen sollen, aber nachdem es nach der ersten Job-Ausschreibung keinen Nachfolger gegeben hat, wurde mein Job ein zweites Mal ausgeschrieben", sagt Jantschgi, der nun mit Mathias Maritschnig einen Nachfolger hat.