Der 95-jährige Oberamtsrat Josef "Peperl" Pertl ist am 17. Jänner friedlich eingeschlafen. Der ehemalige Gemeindebeamte trat 1946 in die Stadtgemeinde Wolfsberg ein. Zunächst war der Verstorbene in der Finanzwirtschaft tätig und in weiterer Folge, ab 1973, wurde ihm die Funktion als Stadtoberamtsrat und Sekretär des Bürgermeisters zuteil. Von 1973 bis 1979 war er an der Seite von Bürgermeister Max Joham, in dessen Amtszeit, tätig. Danach war Pertl bis 1990 die rechte Hand von Bürgermeister Harald Kunstätter, ehe er sich in den Ruhestand verabschiedete.