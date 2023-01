Die Tragödie in der Freizeitanlage in St. Andrä im Lavanttal wird ohne strafrechtliche Folgen bleiben: Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt hat ihre Ermittlungen gegen unbekannte Täter eingestellt, bestätigt StA-Sprecherin Tina Frimmel-Hesse: „Die Einstellung erfolgte aus Beweisgründen.“ Das heißt: Es war niemandem eine (Mit)Schuld an dem Unglück zuordenbar und es war auch nicht zu verhindern. Als Ursache gilt höhere Gewalt.