Verena Graf aus St. Andrä im Lavanttal wird den Freitag, den 13. Jänner, nicht mehr so schnell vergessen. Die junge Lehrerin besuchte das Casino Velden und setzte kurz vor 24 Uhr den letzten ihrer Paroli-Jetons auf die 23. Da die Kugel im Roulettekessel auf genau diese Zahl fiel, konnte sie sich über einen Gewinn von 7777 Euro in Gold freuen. Bereits in den vorhergehenden Runden hatte sie mit der 29 und der 26 den richtigen Riecher bewiesen.

Den Gewinn kann sie gut gebrauchen, denn sie ist gerade beim Hausbauen. Der Abend endete mit einer prickelnden Flasche Sekt zum Anstoßen auf die glückliche Gewinnerin.

Paroli-Jetons sind wertfreie Promotion-Jetons. Setzt man die Glücks-Jetons beim Roulette auf die richtige Zahl, gibt es Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Höhe und Art des Gewinns richten sich nach der Anzahl der richtig gesetzten Glücks-Jetons. Für den Hauptpreis – 7777 Euro in Gold – müssen die Paroli-Jetons in drei unmittelbar aufeinander folgenden Paroli-Spielen auf die jeweils richtige Zahl gesetzt werden. Die Glücks-Jetons können nur bei Roulette und nur auf volle Zahlen gesetzt werden.