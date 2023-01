In den 20 Jahren, in denen Valentin Maierhofer als Amtstierarzt tätig ist, kam ihm bisher nur ein derartig vergleichbarer Fall unter. "Das sind einzelne Ereignisse", sagt Maierhofer. Die Tiertragödie am Hühnermastbetrieb in Frantschach-St. Gertraud sei auf ein technisches Gebrechen zurückzuführen. Die Lüftungsanlagen seien ausgefallen, heißt es. "Als der Landwirt in der Früh in den Stall gegangen ist, hat er gesehen, dass fast sein gesamter Bestand verendet ist", sagt Maierhofer.