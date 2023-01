Unternehmer Franz Riegler hat am 14. Jänner im Alter von 87 Jahren im Beisein seiner Liebsten für immer seine Augen geschlossen. Am 3. Oktober 1935 ist er als siebentes von elf Kindern – von Hermann und Rosina Riegler vulgo Schulter in Prebl - geboren. Da die Zeiten schlecht waren, kam Franz als Kleinkind zu einer Nachbarsfamilie, bei der er aufgewachsen ist. Die Schule besuchte er ebenfalls im kleinen Bergdorf Prebl. Schon in den Kindertagen musste der kleine Franz zu Hause mit anpacken und mitunter hart arbeiten. Seine erste Arbeitsstelle trat er als Waldarbeiter bei der Hespa-Domäne an. Da das nicht seinem Berufswunsch entsprach, begann er mit einer Lehre als Betonwaren-Hersteller bei der Firma Leeb in Wolfsberg. Diese Lehre sollte der Grundstein für sein späteres Berufsleben werden. In diese Zeit fällt auch das Kennenlernen seiner späteren Frau Aloisia, die er 1959 geheiratet hat: 1960 wurde Tochter Ingrid geboren, 1963 folgte Sohn Franz, 1966 Sohn Dietmar. Zeit ihres Lebens war das Ehepaar stolz auf seine drei Kinder sowie die Enkelkinder Florian, Jakob und Johanna.