Dienstagfrüh ist auf der Packer Straße (B 70) bei Frantschach im Lavanttal ein Holz-Lkw umgekippt. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieben nach ersten Informationen unverletzt. Der Lenker gab an, auf das Straßenbankett und in der Folge in einen Graben geraten zu sein.