Im Lavanttal fiel in der Nacht von Sonntag auf Montag deutlich weniger Schnee, als angekündigt. Den Skigebieten retten die Schneemengen die Saison. "Vor einer Woche hatten wir 18 Zentimeter Neuschnee, die uns die Saison gerettet haben. Und jetzt hat es von Sonntagabend bis Montagfrüh rund 30 Zentimeter geschneit", freut Karin Pucher, die seit 22 Jahren auf der Koralpe beschäftigt ist. Deshalb soll "demnächst" der Wasserhanglift in Betrieb gehen. Das Problem beim Wasserhanglift besteht nämlich darin, dass nur der untere Teil der Piste künstlich beschneit wird und die Koralpe beim oberen Teil der Piste auf Naturschnee angewiesen ist. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit der Wasserhanglift so schnell wie möglich in Betrieb gehen kann", erklärt Pucher. Damit wären dann alle Schlepplifte auf der Koralpe in Betrieb. In Summe vermeldet die Koralpe rund 55 Zentimeter Schnee.