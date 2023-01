Die mehr als drei Mal so hohen Stromkosten ab Jänner haben die Wolfsberger Stadtwerke ins Schwitzen gebracht. Und so wurde im November verkündet, dass die Saison in der Eishalle nicht bis Ende Februar andauern wird, sondern nur bis zum Ende der Weihnachtsferien am 8. Jänner. Als Retter trat am Tag nach dem Saisonschluss die SPÖ auf: "Bürgermeister Primus ist es gelungen, den Betrieb der Eishalle dank einer Sonder-Förderzusage durch Landesrat Daniel Fellner bis zum Ende der Energieferien am 19. Februar zu verlängern", heißt es in einer Aussendung der Stadt.