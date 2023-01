Der Freitag, der 13., ist für den strammen Scheckenziegenbock Lazarus wahrlich ein Glückstag. Er wurde zum ersten Mal Vater eines gesunden Bockes. "Fünf weitere Ziegen dürften in den nächsten Tagen noch werfen", sagt Besitzer Christian Sulzer aus Windisch-Grutschen – im Grenzgebiet der Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg. Somit kommt auf Lazarus ein sechsfaches Familienglück zu.

Aber auch der Nachwuchs darf auf seinen Vater stolz sein. Lazarus wurde nämlich 2022 bei der Bundesschau der Gebirgsziegenrassen in Maishofen in Salzburg zum schönsten Bock Österreichs gekürt. Der Nachwuchs dürfte somit mit guten Genen ausgestattet werden. Denn auch die Ziegen, um die sich Lazarus als "Hahn im Korb" täglich kümmert, haben so ihre Reize.

Der junge Bock ist 30 Zentimeter hoch. Sein Vorname beginnt mit L, wie jener des Vaters. "Er wird Lavanto heißen", verrät Sulzer.