Am 14. Jänner starten bereits die ersten Faschingssitzungen im Lavanttal. "Narrisch guates" gibt es aber auch bei den Faschingsumzügen zu sehen. Beim Bad St. Leonharder Umzug am 18. Februar fließt sogar ein bisschen Geld. Im Zuge des Narrentreibens werden nämlich die Masken prämiert. Ab 50 bis zu 300 Euro können "einkassiert werden." Anmeldeschluss für die Prämierung ist am 10. Februar. Nähere Informationen im Stadtamt.