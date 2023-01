Birgit Staffenberger aus St. Paul betreibt seit September 2021 in der ehemaligen Volksschule in Schönweg eine Kindertagesstätte für Ein- bis Dreijährige sowie das Bewegungs- und Beratungszentrum "BIJU". Nun sind Erweiterungen für den Bezirk Wolfsberg in St. Stefan und in Rinkenberg im Bezirk Völkermarkt geplant. Erhebungen sind bereits am Laufen. "Wenn der Bedarf gedeckt ist, gehen die weiteren Meldungen auf eine Warteliste über", berichtet.