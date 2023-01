Das Unternehmen, das sich insbesondere auf Tennisanlagenbau spezialisiert, wurde 1965 als Firma "Pegmatitwerk Krainz" von Ernst Krainz in Reichenfels gegründet. In den 1980er Jahren erfolgte eine Umsiedelung in das Industriegebiet St. Stefan. Aufgrund der hohen Nachfrage im Sport- und speziell im Tennissandsektor wurde die Firma in weiter Folge in "Sportbau Krainz" unbenannt.

Familienunternehmen mit Tradition

2013 übernahm die derzeitige Geschäftsführerin Patrizia Krainz den Familienbetrieb von ihrem Vater. Seither führt sie diesen gemeinsam mit ihrem Partner Günter Moik. "Es ist ein wirklich wunderschönes Gefühl und es macht uns stolz, eine solche Auszeichnung für sein Unternehmen zu bekommen", sagt der Geschäftsführer.

Über die Grenzen bekannt

Durch den Bau von schlüsselfertigen Sport- und Tennisanlagen mit modernen Bodenbelegarten ist der Betrieb weit über die Grenzen Österreichs bekannt. "Wir sehen die Firma als große Familie, ein respektvolles Miteinander ist ein Muss. Ob unsere beiden Söhne den Betrieb einmal übernehmen und mit neuen Ideen weiterführen, werden wir sehen", sagt Moik.