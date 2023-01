Die meisten Gemeinden haben schon lange die gelben Säcke, in denen die Haushalte ihren Plastikmüll sammeln. Im vier- oder sechswöchigen Rhythmus werden diese direkt an der Grundstücksgrenze abgeholt. Im Sinne der Vereinheitlichung des Müll-Sammelsystems mussten laut Gesetz die restlichen Gemeinden spätestens mit Jänner 2023 auf die gelben Säcke umsteigen – also auch die Gemeinde Wolfsberg. Und so wurde in Wolfsberg im Dezember mit der Verteilung der gelben Säcke begonnen, die künftig alle vier Wochen von der Firma FCC abgeholt werden. Die gelben und blauen Tonnen haben dann ausgedient – zumindest bei den Müllinseln und im Recyclinghof. Immerhin wird im gelben Sack nicht nur Plastikmüll gesammelt, sondern auch Metall, das in der Sammelstelle mittels Magnet „herausgefiltert“ wird. Ausgenommen von den gelben Säcken sind Mehrparteienhäuser – diese bekommen die gelben Tonnen vor die Tür gestellt.