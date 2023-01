Der Landkrimi "Immerstill" feiert am Dienstag, dem 17. Jänner, um 20.15 Uhr seine ORF-Premiere. Für den 90-minütigen Film wurde ab November 2021 viereinhalb Wochen lang in mehreren Südkärntner Ortschaften gedreht. Hauptdrehorte waren Diex, Globasnitz sowie der Bootshafen in Rakollach in der Stadtgemeinde Völkermarkt. Zum Trailer gelangt man hier.