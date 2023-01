"Lei Blau" heißt es ab 14. Jänner um 18 Uhr wieder im Kulturhaus in Lavamünd. 29 aktive Närrinnen und Narren stimmen nach zwei Jahren Pause endlich wieder das Lavamünder Faschingslied an. In den Sitzungen darf das Publikum auf allgemeine Themen gespannt sein: "Wir haben Nummern mit einem alten Ehepaar, zum Untersuchungsausschuss und eine Late-Night-Show vorbereitet", gibt Obmann Gerald Melcher einen Einblick in das Programm. Vorstellungen finden zudem am 20., 21., 27. und 28. Jänner (ausverkauft) statt, sowie am 3., 4. (ausverkauft), 10., 11. und 17. Feber. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Die Sitzung am Faschingssamstag, dem 18. Februar, findet um 19 Uhr statt. "Unsere Sitzungen beziehen sich nicht nur auf die kommunale Politik, weshalb jeder herzlich willkommen ist, uns zu besuchen", sagt Melcher.

Karten für die Faschingssitzungen erhält man um 25 Euro in der Marktgemeinde Lavamünd, jeweils Mittwoch und Freitag von 16 Uhr bis 18 Uhr oder telefonisch unter 0677/63 85 76 07.