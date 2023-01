Die Jausenstation Pucher der Familie Darmann liegt am Fuße der Koralpe. Mit 1. Jänner 2023 wurde der Lavanttaler Familienbetrieb in Glein geschlossen. "Aufgrund eines Trauerfalles in der Familie haben wir uns dazu entschieden, unseren Betrieb zu schließen. Meine Schwägerin half in unserem Betrieb mit und als sie vor Kurzem plötzlich verstarb, haben wir nicht nur einen Teil in unserer Familie verloren, sondern auch im Betrieb", sagt Wirtin Karin Darmann (65).