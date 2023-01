Das weiße Band inmitten einer grünen Landschaft ist zum Schreckensszenario für Bergbahnen in halb Europa geworden. Während es in Kärnten im internationalen Vergleich vergleichsweise sogar deutlich weniger trist aussieht, hat der milde und niederschlagsarme Winter dann doch sein erstes Opfer gefunden. Am Dreiländereck müssen die Lifte ab Montag für vier Tage stillstehen, um die Pisten wieder annähernd in einen befahrbaren Zustand bringen zu können. Das war das Ergebnis einer "Krisensitzung" mit der Gemeinde am Donnerstag. Bereits zuvor wurde schon die Talabfahrt gesperrt. "Wir hoffen, dass wir ab Dienstag wieder beschneien können. Wir hatten ja schon viele schlechte Winter, aber heuer ist es außergewöhnlich", sagt Bergbahnenchef Wolfgang Löscher.