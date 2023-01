Das Öl der "Greek Oil Company" mit Inhaber Michael Glatz wird auf Kreta, in der Gegend um Kissamos hergestellt und in der Blaiken 68 in St. Andrä mit einer neuen Abfüllmaschine abgefüllt und zum Verkauf angeboten. Das gesamte Sortiment ist von Bio-Austria zertifiziert und wird in halben und ein Liter Weissblechdosen (zwölf und 18 Euro) abgefüllt. Es gibt aber auch Bag-in-Box-Verpackungen zu drei und fünf Liter (46 und 65 Euro) und Spezialabfüllungen mit einem halben Liter zu 15 und 18 Euro.