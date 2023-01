Das Café Time in Wolfsberg startete im neuen Jahr mit neuer Führung. Neue Pächterin ist Jasmin Reibenschuh, die bis vor kurzem als Kellnerin im Lokal gearbeitet hat. Sie übernahm das Café von Gerhard Hofstätter, der sich in die Pension verabschiedete. Feierlich eingeweiht wird das Café am 21. Jänner ab 10 Uhr.