Die zurzeit milden Temperaturen lassen vielerorts den Schnee schmelzen. "Es geht so dahin, wir haben 15 bis 20 Zentimeter Schnee, teilweise auch mehr. Wir versuchen die Pisten jede Nacht so zu präparieren, dass wir wieder einen Tag länger fahren können. Abends kommen aber immer wieder braune Stellen zum Vorschein. Jeder Schnee wird aus den Schneezellen zusammengekratzt und so werden wir bis zur nächsten Kältewelle auch durchhalten und müssen nicht zusperren", sagt Karin Pucher, Office-Managerin von der Koralpe.