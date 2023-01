Das alte Jahr ist vorüber, die Probleme sind geblieben: Die Teuerungswelle trifft alle Branchen. Auch Einkaufszentren sind von den hohen Energiepreisen betroffen und setzen teils strikte Maßnahmen. In der Steiermark verkürzen beispielsweise die "Arena" in Fohnsdorf und das Leobener LCS ihre Öffnungszeiten. In Wolfsberg wurde zwar bei der Weihnachtsbeleuchtung gespart, doch an den Öffnungszeiten wird in den Einkaufszentren nicht gerüttelt.