1972 eröffnete "Türk und Sternat" als eines der ersten Geschäfte eine Filiale im damals neuen Euco-Center in Wolfsberg.

Mit 31. Jänner 2023 wird diese nun geschlossen. Die Schließung sei laut Geschäftsführer Roland Sternat mit "Wehmut verbunden". Der Totalabverkauf zahlreicher Waren wie Schuhe und Bekleidung habe bereits gestartet.

"Wir werden uns in Zukunft auf die Geschäftsstelle in unserem Stammhaus in der Wiener Straße 13 gegenüber dem Einkaufszentrum Tenorio konzentrieren", weist Sternat hin.