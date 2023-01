Keine Ermittlung, keine mögliche Anklage und auch kein eventueller Prozess. Nichts kann ungeschehen machen, was am 18. August des Vorjahres am St. Andräer See passiert ist: Bei einem kurzen, ungewöhnlich heftigen Unwetter kamen in der beliebten Freizeitanlage im Lavanttal zwei kleine Mädchen uns Leben, 13 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Sie wurden von herumfliegenden Gegenständen, von herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäume getroffen. Dutzende Einsatzkräfte kümmerten sich um die Opfer der Katastrophe.