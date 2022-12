Caspar, Melchior und Balthasar waren am Donnerstag, dem 29. Dezember, in der Wolfsberger Innenstadt unterwegs und haben die diesjährige Sternsingeraktion gestartet. Auch in der Redaktion der Kleinen Zeitung schauten die Heiligen Drei Könige vorbei.

Gemeinsam mit Stadtpfarrer Christoph Kranitzky übergaben Franziska Zarfl, Melissa Walzl, Paul Weinberger und Elena Hölbling die Segenswünsche für das Jahr 2023.