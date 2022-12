Wenn es ums Kulinarische geht, so wird im Lavanttal bis heute gerne Althergebrachtes serviert: Bratwürste oder Selcher mit Sauerkraut am Heiligen Abend, Schweinernes zu Silvester. Auf den weihnachtlichen Esstisch gehört darüber hinaus die "Pickalisuppe", auch "Pickalan" oder "Pittalan" genannt. Dieses Gericht soll aus neun Früchten bestehen wie getrockneten Äpfeln, Birnen oder Kirschen. Dazu kommen Linsen, Erbsen und Bohnen.

Was als Zutaten zur Weihnachtszeit verwendet wird, soll im kommenden Jahr in den Gärten oder auf den Feldern besonders gut gedeihen. Vom "Pickale" kennt man heute verschiedene Varianten. Auch das "Oarweibl", bestehend aus Eiern, Mehl und Zucker, wird noch gerne vertilgt. Eine spezielle Form des nach wie vor gebräuchlichen Kletzenbrotes war früher das sogenannte Drei-Messen-Brot, in dem Nusskerne auf keinen Fall fehlen durften. Eine kleine Menge des Brotes wurde dem Vieh verfüttert, kräftigte dessen Gesundheit und sorgte bei Kühen für große Milchergiebigkeit.

Geister der Toten beschwichtigen

Andere Bräuche hingegen sind in Vergessenheit geraten. So beschrieb der Volkskundler Georg Graber noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine beinahe schon kultisch zu nennende Handlung aus dem Lavanttal. Messer, Hacken, Sägen, Sensen oder Scheren wurden vor Weihnachten geschärft und am Heiligen Abend unter einen Tisch gelegt. Auf den Tisch stellte man einen Reindling, zwei brennende Kerzen sowie eine Schale mit Weihwasser. Der Tisch selbst wurde wiederum mit eisernen Ketten umwunden und blieb so bis Neujahr stehen. Dieser Abwehr- und Bindezauber beschwichtigte die Geister der Toten, garantierte der Bäuerin Glück im neuen Jahr und dem Bauern eine reiche Ernte.

In den engen Stuben der Lavanttaler Bauernfamilien durfte der Christbaum nicht fehlen, wurde aber wegen der begrenzten Platzverhältnisse oft mit der Spitze nach unten auf der Decke aufgehängt. Das hatte aber nicht nur praktische Gründe. Viele Geister bewegten sich ebenfalls knapp unter der Decke, leicht wie Federn oder Rauch. Sie verfingen sich in den Ästen des geschmückten Bäumchens und waren dort gewissermaßen gefangen, konnten den Bewohnern also keinen Schaden mehr anrichten.

Räuchern in den Raunächten

Einen wichtigen Abwehrzauber bildete das Räuchern in den Raunächten, also am 24. und 31. Dezember sowie am 5. Jänner. Mit einer Pfanne mit glühenden Kohlen, auf welche Weihrauch, Myrrhe, Speik und manchmal auch Palmkätzchen von Ostern gelegt wurden, durchquerte der Bauer Stall und Haus. Das vertrieb böse Geister.

Geräuchert wird vielerorts auch heute noch. Dabei bittet man um Gottes Segen für sein Heim. Die Wohltat, die vom Duft verschiedener Kräuter beim Räuchern ausgeht, haben in jüngster Zeit nicht nur esoterisch gesinnte Menschen erneut entdeckt, wie die weit über die Grenzen Kärntens hinaus bekannte Kräuterexpertin Annemarie Herzog aus Sittersdorf weiß. "Man kann in der Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig ruhig jeden Tag räuchern und braucht dafür nicht länger als 15 Minuten", rät Herzog. Das ermöglicht einen kurzen, aber intensiven Austritt aus dem alltäglichen Stress, Besinnung auf das eigene Innere und einen wunderbaren Moment der Ruhe. Und das ist in einer Zeit, in der Weihnachten immer mehr zum Konsumfest herabgesunken ist, wohl wichtiger denn je.