In der jüngsten St. Andräer Gemeinderatssitzung wurde der Ankauf eines neuen Rüstlöschfahrzeuges im Wert von 461.299 Euro für die Feuerwehr Maria Rojach und der Kauf eines neuen Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Eitweg im Wert von 411.431 Euro beschlossen. Der notwendige Garagenneubau bei der Feuerwehr Pölling und das neue Löschfahrzeug werden ebenfalls finanziert. Weniger erfreulich ist der Voranschlag für 2023. Er weist für die Stadtgemeinde im Finanzierungshaushalt einen Abgang von 715.900 Euro auf, wobei 900.000 Euro Restzahlungen für den Kindergartenneubau zu tätigen sind.

Positiv auf das Gemeindebudget wirkt sich der erste Grundverkauf in der neuen Industriegewerbezone (IGZ) Süd aus. Die Asco Group International GmbH mit den Geschäftsführern Claus und Alexander Kügele kauft hier eine Fläche von 20.971 Quadratmetern um 1.363.115 Euro, um ein neues Betriebsgebäude zu errichten. Das 1997 gegründete Anlagenbauer ist derzeit in der Gewerbezone in Framrach bei St. Andrä untergebracht.