Der Prüfbericht des Landesrechnungshofes hinsichtlich der Wolfsberger Stadtwerke wird zwar erst am 27. Dezember veröffentlicht, doch die Kleine Zeitung enthüllte den Inhalt bereits am 21. Dezember exklusiv. Kritisiert werden beispielsweise Querfinanzierungen aus dem Gebührenhaushalt für Abgangsbetriebe sowie nicht nachvollziehbare Zahlungen und Belohnungen. Der Rechnungshof empfiehlt, die Wiedereingliederung der Stadtwerke in die Stadtgemeinde Wolfsberg zu überprüfen. Die erste Reaktion vom Stadtwerke-Geschäftsführer und Politikern.