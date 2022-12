Die Weihnachtszeit in den Jahren 1939 bis 1944 verlebten die Lavanttaler und Lavanttalerinnen in einer durch die Sorgen um ihre Väter, Brüder und Onkel bedrückten Stimmung. Die Männer befanden sich an den Fronten eines von Hitler entfesselten Weltkrieges, der Menschenleben auch in der eigentlich so besinnlichen Zeit nicht verschonte.