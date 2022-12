"Als leidenschaftlicher Fußballspieler in diversen Lavanttaler Vereinen hatte ich mit einigen Verletzungen und Rückschlägen in meiner sportlichen Laufbahn zu kämpfen", sagt Patrick Schrammel (39), der unter anderem für den Fußballverein St. Michael kickte. Genau das war auch der Grund, weshalb sich der Wolfsberger immer intensiver mit Bewegungsabläufen und Verletzungsprävention beschäftigte und 2009 das Studium der Physiotherapie in Klagenfurt begann.

"Danach zog es mich nach Wien, wo ich zehn Jahre lang als Therapeut arbeitete. Das Arbeiten mit Menschen war schon immer meine Leidenschaft." Seine Rückkehr nach Wolfsberg war familiär bedingt. "Ich wollte mich selbstständig machen und das physiotherapeutische Angebot im Lavanttal erweitern", sagt Schrammel, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Wolfsberg lebt.

Schwerpunkte der Praxis

Die Expertise des Inhabers der "Physiowelt" liegt einerseits auf der Verbesserung motorischer Grundeigenschaften im sportlichen Bereich, aber auch in der Prävention und Wiederherstellung eines gesunden und schmerzfreien Bewegungsapparats.

Die Praxis bietet zwei modern eingerichtete Therapieräume sowie einen großzügigen Trainingsraum mit funktionellen Trainingsgeräten. Parkplätze sind direkt vor der Praxis vorhanden. Der Zugang ist barrierefrei.

Zu finden ist die Praxis im Mühlgangweg 1, 9400 Wolfsberg (im Gebäude von Schatz Böden).