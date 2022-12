Einige Angelobungen und Nachwahlen stehen am 22. Dezember bei der Gemeinderatssitzung in St. Paul an. Nicht nur das Amt des Ersten Vizebürgermeisters muss neu besetzt werden, sondern auch der Gemeindevorstandsposten bei der Liste ZAS. Immerhin scheidet Gemeindevorständin Elisabeth Laure-Pirker (ZAS) aus "familiären Gründen" aus, ihr folgt Gemeinderat Helmut Krobath nach. Abgesehen davon kehrt Gemeinderat Matthias Leitner der ZAS den Rücken, er bleibt dem Gremium aber als parteiloser Gemeinderat erhalten.