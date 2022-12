Ein weiterer Schritt in Richtung gelebter Inklusion wurde am Mittwoch in Wolfsberg gesetzt – mit der Eröffnung von acht betreuten Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung. "Diese vollbetreute Wohngemeinschaft bietet Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf einen Lebensraum und berücksichtigt auch individuelle Erfordernisse", unterstrich Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) bei der Eröffnung in der Stadionbadstraße 1. Die Wohnplätze sind für Menschen mit normalem, erhöhtem oder stark erhöhtem Förderbedarf konzipiert. "Uns ist es wichtig, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern ein möglichst eigenständiges Leben und Wohnen in Selbst- und Mitbestimmung ermöglicht wird", fuhr Prettner fort.

Betreut werden die Bewohner von der AVS. "Die Betreuung ist das ganze Jahr über gewährleistet, es besteht eine enge Abstimmung mit Familien und Angehörigen", erklärte AVS-Geschäftsführer Klaus Harter. Neben den acht Einzelzimmern, Sanitärräumen sowie dem Pflegebad gibt es einen gemeinsamen Wohn-Essbereich sowie einen großen Gemeinschaftsraum für Therapie- und Beschäftigungsangebote. Alle Räume sind barrierefrei eingerichtet.