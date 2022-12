Für den 26-Jährigen war es keine neue Erfahrung, auf der Anklagebank vor einem Richter zu sitzen. Der Lavanttaler hat bereits zwölf rechtskräftige Verurteilungen, darunter zwei Jahre Haft wegen Zuhälterei. Am Dienstag kam am Landesgericht in Klagenfurt die dreizehnte Verurteilung hinzu. Ein Jahr Haft lautete das Urteil von Richter Gernot Kugi für die Förderung von Prostitution und pornografischen Darbietungen zweier Minderjähriger. Sie waren zum Tatzeitpunkt 15 und 17 Jahre alt. Verurteilt wurde er auch wegen Zuhälterei und unerlaubten Umgang mit Suchtmitteln.