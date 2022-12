Bewegung und Turnen waren immer schon ein fixer Bestandteil im Leben von Barbara Obmann. Wenig verwunderlich also, dass es die 40-Jährige nach ihrer Pflichtschullaufbahn in Wolfsberg an die Universität Graz zog, um die Fächer Bewegung und Sport sowie Englisch zu studieren. Heute unterrichtet sie an der MS Wolfsberg-Bildungswelt Maximilian Schell.