Er war das Sprintaushängeschild des KLC (Klagenfurter Leichtathletik Club) und ein Großer der Kärntner Leichtathletik: 1960 schrieb Elmar Kunauer im Alter von 20 Jahren mit zwei nationalen Rekorden über 100 und 200 Meter im Züricher Letzigrund-Stadion österreichische Leichtathletikgeschichte. Mit diesen Leistungen qualifizierte sich der gebürtige St. Pauler gleichzeitig für die Olympischen Spiele in Rom. Sein in diesem Jahr aufgestellter österreichischer 100-Meter-Rekord (10,4 Sekunden) hielt in Kärnten über 40 Jahre als Landesrekord.

Olympische Spiele in Rom

Tief betroffen vom Ableben des KLC-Ehrenpräsidenten zeigt sich heute, Samstag, Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser. „Elmar Kunauer war ein ganz besonderer Mensch und guter Freund. Er war der Kärntner Leichtathletik sein Leben lang verbunden und engagierte sich in zahlreichen Funktionen. Die Kärntner Sportfamilie trägt heute Trauer, denn mit Elmar Kunauer ist ein großer Sportsmann von uns gegangen. Mein Mitgefühl und meine Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen, denen ich im Namen des Landes Kärnten mein tief empfundenes Beileid aussprechen möchte“, so Kaiser.

Meister

Elmar Kunauer wurde am 18. April 1940 in St. Paul im Lavanttal geboren. Er war mehrfacher österreichischer Meister über 100 und 200 Meter und Teilnehmer der Olympischen Spiele 1960 in Rom. Nach seiner sportlichen Karriere blieb Kunauer in der Leichtathletik tätig. So war er langjähriges Vorstandsmitglied und Obmann des KLC. Im Kärntner Landesverband fungierte er zudem als Vizepräsident und über zwei Jahrzehnte als Kampfrichterreferent.