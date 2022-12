Der früheren Resortleiterin des Feriendorfes Koralpe und der Alpenchalets Klippitztörl, Rita Juri, wurde kürzlich ein Award bei der Gala der Menschlichkeit im Wiener Hotel Imperial verliehen. "Es war großartig, ganz speziell berührt hat mich die Laudatio von Schauspieler Erwin Steinhauer", berichtet die 51-jährige Schweizerin, die seit 2018 in Wolfsberg lebt.

"Gesundheitliche Risiken"

Sechs Monate lang engagierte sie sich ehrenamtlich in Afrika. Eines der größten Erfolge war ein Wasserprojekt in Uganda, das für eine Schule und ein Waisenhaus umgesetzt wurde. "Die Not dort ist real, vielen Menschen fehlt der Zugang zu Wasser, Lebensmitteln und zu Bildung", weist die hauptberufliche psychologische Beraterin hin. In der von ihr besuchten Stadt Rakai wohnen rund 80 Waisenkinder in zwei Ställen – ohne Matratzen, sanitäre Anlagen und Moskitonetze. "Dies führt immer wieder zu Malaria-Erkrankungen und birgt weitere gesundheitliche Risiken", sagt Juri, die mit ihrem Verein "Lebensgeschichten" weitere Projekte initiieren möchte. "In Uganda ist es das Ziel, ein Waisenhaus, eine Krankenstation und eine Schule zu bauen", sagt die zweifache Mutter. Auch Pateneltern für Waisenkinder werden gesucht.