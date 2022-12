"Meine Christbäume haben beste österreichische Qualität", sagt Reinhold Hatz, der 75.000 Christbäume besitzt und der größte Christbaumproduzent Kärntnes ist. Diese wachsen auf zehn Hektar Ackergrund im Lavanttal, davon auf drei Hektar Eigenfläche und auf sieben Hektar Pachtgrund. Neben dem ab Hof Verkauf in Kleinedling, wo Kunden ihren Baum vor Ort aussuchen und auch selbst schneiden können, verkauft Hatz seine Christbäume seit 2. Dezember in Bad St. Leonhard neben der Billa-Filiale und in St. Paul beim Bipa. "Wir liefern unsere saftig grünen Nordmanntannen in viele Orte zwischen Salzburg und Graz", sagt der Unternehmer.