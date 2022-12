"Heute ist ein doppelt schöner Tag", strahlt Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher (ULB) bei einem Pressetermin in seinem Gemeindeamt. "Der Glasfaserausbau für die Gemeinde ist unter Dach und Fach. Und meine Frau und ich haben Nachwuchs bekommen, einen kleinen Aemilian Christian."

Neben Bad Bleiberg wird der Glasfaserausbau der Breitbandinitiative Kärnten (BIK) und der Kelag-Connect in sechs weiteren Gemeinden starten: in Irschen, Oberdrauburg, Kötschach-Mauthen, Hermagor, Nötsch und Lavamünd. Dafür nötig war das Überschreiten einer magischen Grenze. 40 Prozent der möglichen Kundinnen und Kunden mussten einen Vertrag zur Herstellung eines Glasfaseranschlusses unterzeichnen. In allen sieben Gemeinden wurde dieses Ziel teils deutlich übertroffen, in Bad Bleiberg wurden beispielsweise 44 Prozent erreicht.

Kelag-Vorstandssprecher Manfred Freitag freute sich mit Hecher: "Eltern haben für ihre Kinder vielerlei bekommen. Manches braucht man, manches nicht. Aber dass ein neuer Erdenbürger gleich einmal einen Glasfaseranschluss erhält, ist schon ein ungewöhnliches Geschenk, nachhaltig, zukunftsorientiert und sinnvoll."

Kelag gewann europaweite Ausschreibung

Die Kelag ging als Sieger einer europaweiten Ausschreibung hervor. "Was mich persönlich besonders freut", verrät Peter Schark, Geschäftsführer der BIK, dem öffentlichen Part in diesem Private-Public-Partnership-Modell. "Wir bauen mit öffentlichen Mitteln dort, wo es wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Die Kelag baut dort, wo es wirtschaftlich machbar ist." Der Vorteil dieser Kombination ist eine flächendeckende Abdeckung. Am Beispiel Bad Bleiberg erklärt: "Wären wir als BIK alleine, dürften wir in Bleiberg nur in der Peripherie bauen, der Hauptort wäre für uns nicht machbar gewesen."

In den sieben Gemeinden werden von BIK und Kelag-Connect "Open-Access-Netze" errichtet. "Open-Access bedeutet, dass sich die Kundinnen und Kunden ihren Provider aussuchen können", erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ). "Unsere Strategie, die Kärntner Täler gemeinsam mit Partnern aus der Privatwirtschaft auszubauen, findet erfreulicherweise auch beim Fördergeber Bund Anklang."

45 Millionen Kosten

Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 45 Millionen Euro. Der Anteil der Kelag beträgt 17,5 Millionen, jener der BIK 27,5 Millionen Euro. Davon kommen gut rund 16 Millionen aus der Breitbandinitiative des Bundes, rund 11,4 Millionen sind Landesmittel.

Die Anschlussgebühr liegt bei 300 Euro, die monatliche Grundgebühr für das Basispaket bei 35 Euro. Die Trassenlänge beträgt 536 Kilometer, rund 13.000 Endkunden werden erreicht. Die Generalunternehmer-Bauausschreibung läuft. Im Februar 2023 will die BIK den Zuschlag an den Bestbieter erteilen. Ende 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein.