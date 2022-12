Am Sonntag, 11. Dezember, brach in St. Stefan im Lavanttal kurz vor 20 Uhr ein Brand aus. Hinter einem Lokal fing die dortige Thujenhecke, ein angrenzender Container sowie ein Anhänger samt Leergut und Abfall Feuer. Der Brand wurde von einem Anrainer bemerkt, der sofort die Feuerwehr verständigte.

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Stefan und St. Johann standen im Einsatz und konnten das Feuer mit 26 Mann löschen. Bislang ist unbekannt, ob der Brand in der Hecke oder im davor befindlichen Abfall entstand. Die Schadenshöhe am Strauchwerk sowie am Anhänger und Container sind ebenfalls noch nicht bekannt.