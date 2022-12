Kurz vor Mitternacht kam es am Sonntag, 11. Dezember, zu einem Einbruch in Wolfsberg. Die Geschäftsführerin einer Gartengerätefirma in Wolfsberg erhielt einen Einbruchalarm aus der Firma via Handy. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Wenige Minuten später traf eine Streife ein. Die Beamten konnten feststellen, dass unbekannte Täter die Auslagescheibe des Geschäftes eingeschlagen und zehn hochpreisige Motorsägen gestohlen hatten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.