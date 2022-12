Samstag, 10. Dezember, 20.34 Uhr. Scheinwerferlicht erleuchtet den Bahnhof St. Paul. Temperaturen um den Nullpunkt und leichter Schneefall machen den wenigen Wartenden nichts aus. Denn: Nach 58 Jahren fahren die letzten Personenzüge ein.

Egal bei welchem Wetter

"Wir haben uns vorgenommen zu kommen, egal bei welchem Wetter", erzählen Katharina (38) und Georg Gunzer (44). Die Bleiburger Geschwister kennen den Bahnhof gut. Zu ihrer Schulzeit am Stiftgymnasium St. Paul sind sie acht Jahre lang regelmäßig zwischen St. Paul und ihrem Heimatort gependelt. Seitdem habe sich "kaum etwas verändert". "Es war eine schöne Zeit und wir fahren heute auch über die Jauntalbrücke", berichten die beiden. Um 19.49 Uhr stiegen sie deshalb in Bleiburg Stadt ein, nur um 20.52 Uhr wieder zurückfahren. Eine Einzelfahrt in eine Richtung kostete 5,20 Euro.

Das Ticket von Bleiburg nach St. Paul © Sandra Zarfl

Auch Artur Asprian ist vor Ort. Fast 20 Jahre lang hat der 67-Jährige als Fahrdienstleiter am Bahnhof gearbeitet. "Unsere Zukunftshoffnungen stecken nun im neuem Bahnhof Lavanttal", meint der St. Pauler und wagt nochmals einen letzten Blick auf seinem früheren Arbeitsplatz.

Um 21:35 Uhr steigt die Familie Magerle - neun Erwachsene, zwei Kinder und ein Hund - aus dem allerletzten Personenzug mit der Nummer 4528 in der Geschichte des Bahnhofs aus. "Wir mussten noch mal Abschied nehmen. Es ist für uns eine nostalgische Erinnerung. Daher sind wir extra nach Klagenfurt gefahren", erzählen sie.

Familie Magerle aus St. Paul © Sandra Zarfl

Dann rufen die Schaulustigen "Pfiat di" und der letzte Zug verabschiedet sich mit einem lauten Signalton. Dadurch hat der Bahn­hof nach 58 Jahren aus­ge­dient – zu­min­dest für den Per­so­nen­ver­kehr.

Es wer­den dann bis zum 30. Juni 2023 nur noch Bau­stel­len-Fahr­ten im Zuge der Kor­alm­bahn-Bau­stel­le statt­fin­den. Auch das ÖBB Personal werde weiterhin am Bahnhof unterwegs sein – Reinigungskräfte, der Sicherheitsdienst, sowie betriebliche Unterstützung im Zuge der schienengebundenen Baustellenfahrten. Zudem bleibe der Bahnhof vorerst als "wichtiger Ein- und Aussteigepunkt des Schienenersatzverkehrs" bestehen und auch der Warteraum aus dem Jahr 1964 bleibe offen.

Hunderte Schüler sind jedoch vom Schienenersatzverkehr betroffen.