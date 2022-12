Maximilian Lenz (19) aus Wolfsberg konnte schon einige Titel im Bouldern erringen. Kürzlich holte er sich in Innsbruck den Staatsmeistertitel in der U20. Der dritte Platz beim Jugendeuropacup war für ihn jedoch sein "bisher größter Erfolg". "Ich konnte heuer als erster Lavanttaler bei einem Kletterweltcup starten. Das war immer schon ein großer Traum von mir", sagt der Wolfsberger stolz.

Die Boulderhalle in Wolfsberg

Mit sechs Jahren hat der heute 19-Jährige mit dem Klettern begonnen. Inspiriert wurde er dabei von seinen Eltern. "Sie waren selbst begeisterte Kletterer", sagt er. Das Besondere am Klettern sei für ihn, "dass jeder Boulder und jede Route, egal ob am Felsen oder in der Halle, einzigartig sei". "Als Kletterer wird man immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert und muss versuchen, Lösungen dafür zu finden", meint Lenz. Auch sein erster Weltcup werde ihm in Erinnerung bleiben. Dort traf er Adam Ondra. Der tschechische Sportkletterer zählte sich bereits im Alter von dreizehn Jahren zur Weltspitze. "Plötzlich klettere ich gemeinsam mit einer Person, die immer mein Vorbild war. Das fühlt sich noch heute ein wenig surreal an."

Wenn Lenz gerade nicht sportelt, findet man ihn an der Universität Graz. Nach seiner Matura am Stiftsgymnasium St. Paul hat er den Bachelorstudiengang Lehramt in Mathematik und Deutsch begonnen. "Mathematik hat mir schon in der Schule sehr gut gefallen und Sport ist sowieso meine Leidenschaft", sagt er. Das Studium gibt Lenz einen Ausgleich zum täglichen Training. Seit Oktober ist er nämlich Heeressportler. Ganze sechsmal in der Woche trainiert er, öfters auch zweimal pro Tag.