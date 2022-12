Als Bernhard Schatz aus Bad St. Leonhard am 6. August 2000 beim Händler in Wolfsberg sein neues Auto abholt, notiert er einen Stand von elf Kilometern ins Fahrtenbuch. 22 Jahre später, am 6. Dezember dieses Jahres, lenkt Schatz seinen Wagen, um die Million voll zu machen, extra nach Reichenfels zu seiner Lieblingswerkstatt. Die Kleine Zeitung ist mit dabei, als der Tacho seines VW Golf IV exakt um 16.34 Uhr 999.999 Kilometer anzeigt. Danach nur noch Striche.