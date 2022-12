In Bad St. Leonhard könnte wortwörtlich die Post abgehen. Allerdings im negativen Sinn. Immerhin droht dem Postamt in der Postgasse die Schließung. "Wenn eine Filiale mindestens zwei Jahre rote Zahlen aufweist und einen negativen Ausblick hat, können wir diese laut Postmarktgesetz bei der Regulierungsbehörde einmelden. Diese hat dann drei Monate Zeit, um die Einmeldung zu überprüfen und zu widersprechen oder zu bestätigen", erklärt Post-Pressesprecher Markus Leitgeb, der bestätigt, dass die Filiale in Bad St. Leonhard am 25. November zur Überprüfung eingereicht wurde.