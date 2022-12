Ein Kind zu verlieren ist wohl einer der schwierigsten und härtesten Einschnitte im Leben eines Menschen. Mütter und Väter, Geschwister, Großeltern sind davon zum Teil ganz früh in der Erwartung eines Kindes betroffen. Freude und Leid sind hier eng miteinander verbunden. Nach der anfänglichen Freude schwanger zu sein folgen Trauer, Wut und Enttäuschung.

Gedenken an Sternenkinder

Jene Kinder, die vor ihrer Geburt, währenddessen oder kurz danach verstorben sind, werden Sternenkinder genannt. Jedes Jahr wird der zu früh verstorbenen Kinder gedacht. Alleine im Bezirk Lavanttal gab es in den letzten zehn Jahren 16 Totgeburten.

"Die Dunkelziffer ist allerdings wesentlich höher, insbesondere weil viele Mütter ihre Kinder ganz am Beginn oder in den ersten Wochen ihrer Schwangerschaft verlieren", weiß Eva-Maria Kölbl-Perner Pastoralassistentin und Leiterin der Krankenhausseelsorge Wolfsberg.

Die Evangelische Kirche Wolfsberg veranstaltet auch heuer wieder, unter Pfarrerin Renate Moshammer und Pastoralassistentin Eva-Maria Kölbl-Perner, am heutigen 11. Dezember um 19 Uhr eine ökumenische Gedenkfeier. Hierbei sind all jene willkommen, die vom Tod ihres Kindes betroffen sind. Traditionell findet diese Lichter-Zeremonie immer am zweiten Sonntag im Dezember statt.

Weltweites Kerzenanzünden

"In dieser Feier werden wir Kerzen anzünden. Sie sollen für Kinder brennen, die entweder schon früh im Mutterleib, während der Geburt, als kleines Kind oder auch später, etwa durch einen Unfall oder eine Krankheit verstorben sind", erzählt Kölbl-Perner. Auch Eltern, die Kinder durch Suizid verloren haben, können an der Gedenkfeier teilnehmen.

Weltweit versammeln sich Menschen aus aller Welt und gedenken ihrer geliebten Kinder, indem sie Kerzen entzünden. In Wolfsberg findet diese Gedenkfeier bereits zum 13. Mal statt. "Die Idee des ‘Worldwide Candle Lighting’, also des weltweiten Kerzenzündens, bei welchem sich betroffene Eltern und Angehörige zusammengeschlossen haben, stammt aus den USA. So entsteht ein Band der Solidarität, weil die Trauer kann in diesem Fall niemand abnehmen", sagt Kölbl-Perner, die auch als Krankenschwester im LKH-Wolfsberg tätig ist. Rund 40 Familien nehmen jährlich an der Zeremonie teil.

Lichtermeer rund um die Welt

Zur Erinnerung zünden Menschen weltweit um 19 Uhr Ortszeit eine Kerze an – dadurch entsteht eine Lichterkette rund um die Welt. "Aus Erfahrung von den Eltern weiß ich, dass die vielen Angebote und Veranstaltungen dabei helfen und vielen die Augen öffnen, wie viele Familien davon betroffen sind. Die Trauer über den Verlust eines Kindes kann dadurch nicht genommen werden, aber man fühlt sich solidarisiert", weiß Kölbl-Perner. Für tot geborene und direkt nach der Geburt verstorbene Kinder besteht in ganz Österreich eine Bestattungspflicht.

Gedenkstätte für zarte Kinderseelen

Eine besondere Form davon gibt es seit Oktober 2018 auch im Bezirk Wolfsberg. Die Gedenkstätte für Sternenkinder ermöglicht es eine Zeremonie und einen Ort zu schaffen, an dem die Trauer ausgelebt werden kann. In einer gemeinsamen Initiative der Bestattung Wolfsberg, unter der Leitung von Philipp Überbacher und dem LKH Wolfsberg, mit Hebamme Marlies Gobold, wurde eine solche kreisförmige Gedenkstätte im Norden des Friedparks in Wolfsberg vor vier Jahren geschaffen.

Rat findet man auch auf der Plattform "Verwaiste Eltern", von der Katholischen Kirche Kärnten. Diese versteht sich auch als Drehscheibe zur Beratung und Information von Betroffenen.

Leiterin ist Astrid Panger. Kontakt: 0676/87 72 21 32.